В Калининграде незаконных торговцев оштрафовали на 1.7 млн рублей

В Калининграде власти продолжают борьбу с незаконными торговцами овощами и фруктами. За период с 23 июня по 17 августа было составлено 309 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 1 млн 728 тыс рублей.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, до 4 июля средства от штрафов за незаконную торговлю поступали в областной бюджет. Теперь эти деньги пополняют городской бюджет.

Так, с этой даты бюджет пополнился на 1 млн 100 тысяч рублей. Под штрафы, в том числе, попали и торговцы с блошиного рынка у башни «Врангель».

Отмечается, что непосредственно работники мэрии не могут никого штрафовать. Документы они передают в суд для принятия мер административного воздействия.