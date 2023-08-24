В Калининграде будут судить мужчину за избиение приятеля

В Калининграде будут судить 47-летнего мужчину, обвиняемого в избиении знакомого.

Как сообщает пресс-служба областного суда, он вместе с приятелем и двумя девушками отдыхал на даче: жарили шашлыки и распивали спиртное. В кокой-то момент взаимных оскорблений началась драка.

Агрессор четыре раза ударил приятеля кулаком по лицу, тот упал. Мужчина сел на оппонента сверху и продолжил колотить по лицу и груди. После чего он взял нож и ударил собутыльника в челюсть и в живот.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью он ответит перед законом.