За месяц на новом флюорографе в Городской поликлинике №3 провели более тысячи исследований

. Фото: Правительство Калининградской области

В течение месяца на новом флюорографе в Городской поликлинике №3 на территории Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» выполнили 1 012 исследований.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Цифровой флюорограф стоимостью 9,5 млн рублей поступил в поликлинику в конце июня этого года. Современное программное обеспечение позволяет получить более качественное изображение и мгновенно передавать его в цифровом формате для описания.

В общей сложности в рамках национального проекта «Здравоохранение» в лечебное учреждение поступила медицинская техника и транспорт на общую сумму 10,6 млн рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования в соотношении 90 процентов на 10.

Реализация проекта стартовала в лечебном учреждении в 2021 году. За это время медицинская организация пополнилась несколькими единицами современного оборудования.

В ближайших планах – получение автоматического рефрактометра для оснащения офтальмологического кабинета.