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НовостиОбщество24 августа 2023 18:47

Архиепископ Серафим назначен Патриаршим наместником Калининградской митрополии

Круг его обязанностей и полномочий еще не определен
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Архиепископ Серафим.

Архиепископ Серафим.

Фото: Александр КАТЕРУША

Архиепископ Серафим назначен Патриаршим наместником Калининградской митрополии с титулом «Балтийский и Светлогорский». Решение было принято на заседании священного синода РПЦ, которое возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Калининградской епархии, речь идет об управленческих изменениях. Круг обязанностей и полномочий у архиепископа изменится.

- Архиепископ Серафим остается архиепископом Калининградской епархии, но теперь изменен титул на «Балтийский и Светлогорский», и также он будет Патриаршим наместником митрополии с определенным кругом прав, полномочий и обязанностей, которые позже определит Патриарх. На сегодняшний день этот круг не определен, - сообщили в епархии.