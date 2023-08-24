Под Полесском в ДТП пострадала 2-летняя девочка

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Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области
Серьезное ДТП случилось в Полесском районе возле Саранского 24 августа. Столкнулись «Ауди» и грузовик, перевозивший тюки сена.
Фотографии последствий ДТП опубликованы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».
Доставать водителя из искореженной «Ауди» пришлось спасателям.
Также, по предварительной информации, в ДТП пострадала 2-летняя девочка, пассажирка легковушки.
Ребенка увезли в медучреждение с места ЧП. О состоянии малышки не сообщается.