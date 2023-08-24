Под Полесском в ДТП пострадала 2-летняя девочка

. Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

Серьезное ДТП случилось в Полесском районе возле Саранского 24 августа. Столкнулись «Ауди» и грузовик, перевозивший тюки сена.

Фотографии последствий ДТП опубликованы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Доставать водителя из искореженной «Ауди» пришлось спасателям.

Также, по предварительной информации, в ДТП пострадала 2-летняя девочка, пассажирка легковушки.

Ребенка увезли в медучреждение с места ЧП. О состоянии малышки не сообщается.