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НовостиПроисшествия24 августа 2023 19:34

Под Полесском в ДТП пострадала 2-летняя девочка

Ребенка госпитализировали
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области

Серьезное ДТП случилось в Полесском районе возле Саранского 24 августа. Столкнулись «Ауди» и грузовик, перевозивший тюки сена.

Фотографии последствий ДТП опубликованы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Доставать водителя из искореженной «Ауди» пришлось спасателям.

Также, по предварительной информации, в ДТП пострадала 2-летняя девочка, пассажирка легковушки.

Ребенка увезли в медучреждение с места ЧП. О состоянии малышки не сообщается.