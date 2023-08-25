Какие улицы Калининграда останутся без воды и света 25 августа

В Калининграде 25 августа запланирован ряд отключений электроэнергии. Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят работы по модернизации оборудования и до 13:00 электроэнергии не будет на:

ул. Линейной, 9-11,8-12,

ул. Потемкина, 7,15,19,25,22,24,

ул. Курортной, 6.

До 16:00 без электроснабжения будут дома на ул. Д. Донского, 2 и пр-кте Мира, 13, 15.

До 18:00 без электричества будут потребители по адресам:

ул. Тельмана, 25-39, 26-40,

ул. Лермонтова, 1-21, 2а-18,

ул. Ленинградская, 23-35, 27(д/с №16), 14а-38,

ул. Тургенева, 29-39а,18-20,

пер. Грибоедова.

Также по данным городской администрации, во второй половине дня – с 13:00 до 18:00 намечено отключение электроэнергии будет на ул. Косм. Пацаева, 15-21, ул. К. Маркса, 27, 46-50,

ул. Красной, 44, ул. Фестивальная аллея, 15.

«Водоканал» сегодня проводит работы на сетях в Московском районе, которые потребуют отключения водоснабжения. До 13:00 отключена холодная вода по следующим адресам:

пр-кт Мира, 49-59,

пр-д Октябрьский 1-й, 1-7, 2-8,

пр-д Октябрьский 2-й, 1-5, 2-12.

До 15:00 без воды жильцы дома на ул. Алябьева, 36.

До 16:00 – на ул. П. Морозова, 115д.

До 17:00 холодную воду отключат на ул. Марш. Борзова, 58-58е.