Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 августа 2023 9:19

На улице Киевской снимут рельсы и начнут ремонт не раньше 2025 года

Власти готовы только на проект капремонта потратить 19.3 млн рублей
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Администрация Калининграда намерена заказать проект капитального ремонта участка Киевской (от Тихорецкого тупика до Камской). Начальная цена составляет 19.3 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, у победителя аукциона будет год на подготовку документации и прохождение экспертизы, чтобы в 2025-26 гг. можно было провести работы.

Отмечается, что строительная длина дороги составляет всего 2 км. в границах от Инженерной до ул. Камской, включая пересечения с ул. Тихорецкой, ул. Инженерной.

Проект предусматривает обустройство остановок, пешеходных дорожек с ул. Камской на ул. Киевскую.

На Киевской обещают обустроить «не менее» двух полос шириной по 3.5 метра с возможностью устройства полос левого и правового поворотов.

Минимальная ширина тротуаров составит 2,25 м с учетом возможности размещения велодорожки шириной 1,5 м с каждой стороны в одном направлении или не менее 2 м в двух направлениях с одной стороны.

Решено, что старые рельсы демонтируют, а кое-где появятся парковки для авто, новое освещение и камеры «безопасного города».

Возможна установка новых светофоров, которые будут управляться интеллектуальной транспортной системой.