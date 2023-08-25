На улице Киевской снимут рельсы и начнут ремонт не раньше 2025 года

Администрация Калининграда намерена заказать проект капитального ремонта участка Киевской (от Тихорецкого тупика до Камской). Начальная цена составляет 19.3 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, у победителя аукциона будет год на подготовку документации и прохождение экспертизы, чтобы в 2025-26 гг. можно было провести работы.

Отмечается, что строительная длина дороги составляет всего 2 км. в границах от Инженерной до ул. Камской, включая пересечения с ул. Тихорецкой, ул. Инженерной.

Проект предусматривает обустройство остановок, пешеходных дорожек с ул. Камской на ул. Киевскую.

На Киевской обещают обустроить «не менее» двух полос шириной по 3.5 метра с возможностью устройства полос левого и правового поворотов.

Минимальная ширина тротуаров составит 2,25 м с учетом возможности размещения велодорожки шириной 1,5 м с каждой стороны в одном направлении или не менее 2 м в двух направлениях с одной стороны.

Решено, что старые рельсы демонтируют, а кое-где появятся парковки для авто, новое освещение и камеры «безопасного города».

Возможна установка новых светофоров, которые будут управляться интеллектуальной транспортной системой.