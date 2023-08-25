Калининградцу доверили довезти из Калининграда в Советск креветки, он их украл

В отношении водителя грузовика заведено уголовное дело, он подозревается в хищении вверенной ему продукции – ему доверили на фуре довезти из Калининграда до Советска крупную партию креветок.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 35-летний водитель перед разгрузкой сорвал с контейнера пломбу и забрал несколько коробок с креветками общей массой более 1300 кг стоимостью свыше 580 тысяч рублей.

Недостачу продукции заметили только на весовом контроле перед разгрузкой товара.

Установлено, что похищенные креветки водитель продал. Кому – выясняют следователи.