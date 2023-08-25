Из Калининградской области не выпустили партию подозрительных мясных консервов

Из Калининградской области не выпустили партию мясных консервов, которые посчитали подозрительными. Товар направлялся в Московскую область.
Сотрудники Управления Россельхознадзора выявили нарушение ветеринарных требований при вывозе из региона тушенки из индейки весом 47,5 тонн.
Как рассказали в Управлении, было установлено «аномальное расхождение по количеству использованного сырья и выработанной продукции».
«Количество выработанной продукции превышает количество использованного сырья в несколько раз, что является нарушением технологии производства», - говорится в сообщении.
Консервы забрали в лабораторию проводить анализы.
До получения результатов лабораторных исследований выпуск груза приостановлен.