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НовостиОбщество25 августа 2023 9:50

Из Калининградской области не выпустили партию подозрительных мясных консервов

Груз должны были привезти в Московскую область
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Из Калининградской области не выпустили партию мясных консервов, которые посчитали подозрительными. Товар направлялся в Московскую область.

Сотрудники Управления Россельхознадзора выявили нарушение ветеринарных требований при вывозе из региона тушенки из индейки весом 47,5 тонн.

Как рассказали в Управлении, было установлено «аномальное расхождение по количеству использованного сырья и выработанной продукции».

«Количество выработанной продукции превышает количество использованного сырья в несколько раз, что является нарушением технологии производства», - говорится в сообщении.

Консервы забрали в лабораторию проводить анализы.

До получения результатов лабораторных исследований выпуск груза приостановлен.