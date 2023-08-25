В ГИБДД рассказали подробности ДТП с грузовиком в Полесском районе с пострадавшей годовалой девочкой

. Фото: УГИБДД Калининградской области

Стали известны подробности вчерашнего ДТП, которое случилось в Полесском районе – пострадали три человека, включая годовалую девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

На трассе Полесск – Большаково грузовой автомобиль марки «Даф» с сеном на прямом участке дороги неправильно выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «Ауди».

Отмечается, что автомобиль «Даф» от столкновения выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там случилось лобовое столкновение с автомобилем марки «Ауди».

В результате ДТП водитель автомобиля марки «Даф» получил телесные повреждения и был госпитализирован. 38-летняя пассажирка автомобиля марки «Ауди» тоже получила повреждения, пострадала и была госпитализирована также и годовалая девочка из «Ауди».