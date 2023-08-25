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НовостиОбщество25 августа 2023 10:50

Калининградцам предлагают записывать детей в спортивные школы через Госуслуги

Запись уже доступна для жителей региона
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Жители Калининградской области могут записывать детей в спортивные школы через Госуслуги – к сервису подключены 43 спортивные организации, со временем их перечень обещают расширить.

Как сообщили 25 августа в министерстве цифровых технологий и связи, для подачи заявления родителю необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Госуслугах, потребуется и СНИЛС ребенка.

Записаться можно здесь. Нужно выбрать вид спорта, организацию спортивной подготовки и группу набора. После этого записать ребенка на прохождение вступительного испытания.

Сервис позволит родителям сравнить секции и выбрать наиболее близкие к дому.