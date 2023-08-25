В Калининграде «Шкода» сбила 29-летнего самокатчика

. Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП, в котором пострадал 29-лений калининградец, случилось поздним вечером 24 августа на улице Новый вал. Там автомобиль «Шкода», под управлением 59-летнего водителя, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода сбил 29-летнего самокатчика.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, молодой человек пересекал проезжую часть дороги по пешеходному переходу, не спешившись.

В результате ДТП молодой горожанин получил телесные повреждения и был госпитализирован.