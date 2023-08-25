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НовостиОбщество25 августа 2023 11:54

На канале «Моя планета» покажут передачу о Калининградской области

Программа выйдет в эфир вечером 25 августа
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Нацпарк «Куршская коса»

На телеканале «Моя Планета» состоялась премьера программы «А дома лучше», посвященной Калининградской области. Ближайший выпуск тревел-шоу запланирован на сегодня, 25 августа. Начало в 23:20.

Как сообщает пресс-служба национального парка «Куршская коса», зрители увидят, в том числе фрагменты, снятые на косе.

В передаче, ведущим которой выступает Андрей Понкратов, также покажут руины замков, месторождение янтаря, фортификационные сооружения, сохранившиеся на территории региона.