Власти рассказали о росте числа приезжающих из Европы соотечественников в Калининград

В Калининградской области увеличилось число прибывающих из стран Европы соотечественников. Об этом сообщила заместитель министра социальной политики региона Виолетта Левина во время телемоста с Генеральным консульством РФ в Бонне.

«В 2023 году существенно изменилась география приезда соотечественников. Если в 2022 году 81 процент от всех участников государственной программы прибывали из стран Средней Азии и 3,3 процента – из стран Европы, то сейчас – это 68 и 16,7 процентов соответственно», – цитирует чиновницу пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что за 15 лет реализации программы в Калининградскую области приехали 54,2 тысячи соотечественников с семьями. Комплекс мер государственной поддержки предполагает ускоренное получение ими гражданства РФ.

Калининградская область – один из немногих регионов, где для участников госпрограммы создан центр временного размещения. Он располагается в поселке Северном, организован по типу общежития. Соотечественники могут там проживать сроком до трех лет.