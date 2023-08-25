В школах Калининграда впервые проведут учения по отработке действий при ЧС

В Калининградской области впервые пройдут учения по отработке действий в образовательных организациях при чрезвычайных ситуациях. Об этом стало известно на заседании антитеррористической комиссии Калининградской области в региональном правительстве.

О нововведении сообщила заместитель министра образования Светлана Шишко.

Дата учений назначена – 29 августа.

«В них задействуют пока только учителей. По инициативе Министерства просвещения России учения будут организованы во всех без исключения регионах страны», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Во время тренировки проверят готовность педагогов и руководства учебных заведений действовать в режиме форс-мажорных обстоятельств, а также протестируют работоспособность систем оповещения, будет отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.