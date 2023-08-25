В Калининграде стартует фестиваль «Территория мира – Территория музыки», его покажут в интернете

Сегодня Калининграде в 20.00 на острове Канта стартует седьмой фестиваль классической музыки под открытым небом «Территория мира — Территория музыки».

На открытии выступит народный артист России, Кавалер ордена искусств и литературы Франции, победитель Международного конкурса королевы Елизаветы Вадим Репин (скрипка) и Российский национальный оркестр под управлением приглашенного дирижера Мариинского театра Ярослава Забояркина. Закроет фестиваль 27 августа пианист-виртуоз Денис Мацуев.

Как рассказали в пресс-службе фестиваля, в течение всех трех его дней для зрителей, не попавших на остров Канта, будут организованы прямые трансляции. Посмотреть их можно будет здесь, здесь и здесь.

Напомним, в течение трех дней – 25, 26, 27 августа – проход на остров Канта будет ограничен. В эти дни с 15.00 до 22.00 вход на остров будет закрыт.