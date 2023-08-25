В школе Черняховска открыли обновленный спортивный зал

. Фото: Правительство Калининградской области

Обновленный спортивный зал открыли в школе №6 города Черняховска. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ремонт обошелся в сумму около 5 млн рублей и был сделан в рамках нацпроекта «Образование».

Были отремонтированы полы, стены, система отопления, сделаны душевые и раздевалки, заменена электропроводка, закуплен необходимый спортинвентарь.

Появился тренажерный зал.

Черняховская школа №6 – одна из старейших в городе. Она работает с 1947 года.