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НовостиОбщество25 августа 2023 12:44

В школе Черняховска открыли обновленный спортивный зал

Его преобразовали в рамках нацпроекта «Образование»
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

Обновленный спортивный зал открыли в школе №6 города Черняховска. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ремонт обошелся в сумму около 5 млн рублей и был сделан в рамках нацпроекта «Образование».

Были отремонтированы полы, стены, система отопления, сделаны душевые и раздевалки, заменена электропроводка, закуплен необходимый спортинвентарь.

Появился тренажерный зал.

Черняховская школа №6 – одна из старейших в городе. Она работает с 1947 года.