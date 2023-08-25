Калининградцам рассказали о погоде на последние выходные лета

В Калининградской области в последние выходные лета будет тепло и даже жарко. Но не всегда. В субботу, 26 августа, температура в центральной и восточной части региона поднимется до +26...+29°C. В самом же Калининграде ожидается около +25...+27°C, а на побережье около +23...+25°C.

При этом, как сообщает Телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области», в воскресенье похолодает до +21...+24°C, а существенные осадки, предварительно, будут вероятны в вечерние часы.

На неделе с 28 августа не исключено, что регион будет ждать очередная кратковременная волна сильного тепла и гроз.