С 26 августа изменится схема движения автобусов на чкаловском направлении

. Фото: администрация Калининграда

Новая схема заработает в субботу, 26 августа, в связи с завершением строительных работ на развязке на Советском проспекте. Как сообщает пресс-служба городской администрации, маршрут чкаловских автобусов изменится.

Так, автобусы № 31 «Б. Окружная 4-ая – Чкаловск», № 36 «О. Кошевого – Чкаловск», № 72 «завод «Янтарь» –Чкаловск» по направлению в Чкаловск поедут по Советскому проспекту, ул. Габайдулина (через перекресток с круговым движением) и далее по существующим схемам движения. Обратно они направятся по ул. Габайдулина (через перекресток с круговым движением и тоннель), Люблинскому шоссе, Советскому проспекту и далее по существующим схемам движения.

Маршрут № 88 «Суздальская – СНТ «40 лет Победы» по направлению к конечной остановке СНТ поедет: по Советскому проспекту, ул. Габайдулина (через перекресток с круговым движением, тоннель), Люблинскому шоссе, ул. Габайдулина и далее по существующей схеме движения.

В обратном направлении – по ул. Габайдулина, Люблинскому шоссе, Советскому проспекту и далее по существующей схеме движения.