В Калининграде демонтировали два десятка незаконных строений и заборов

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде власти продолжают бороться с незаконными строениями. Так, за неделю был закончен демонтаж 19 строений и ограждений, расположенных на муниципальной территории.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, самовольно возведенные строения снесли на ул. Машиностроительной 146-156, Краснокаменной 78, Судостроительной 17-17б, Кошевого 17.

Ограждения убрали с Ленинского проспекта 90, Тургенева 31а, 37, 39, 41, Шишкина 14, Баженова 17-19.

«Подготовлено еще тринадцать распоряжений о сносе самовольно возведенных некапитальных строений, объектов», - рассказали в мэрии.