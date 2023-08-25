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НовостиОбщество25 августа 2023 14:26

В Калининграде демонтировали два десятка незаконных строений и заборов

Все они были расположены на муниципальной территории
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: администрация Калининграда

В Калининграде власти продолжают бороться с незаконными строениями. Так, за неделю был закончен демонтаж 19 строений и ограждений, расположенных на муниципальной территории.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, самовольно возведенные строения снесли на ул. Машиностроительной 146-156, Краснокаменной 78, Судостроительной 17-17б, Кошевого 17.

Ограждения убрали с Ленинского проспекта 90, Тургенева 31а, 37, 39, 41, Шишкина 14, Баженова 17-19.

«Подготовлено еще тринадцать распоряжений о сносе самовольно возведенных некапитальных строений, объектов», - рассказали в мэрии.