Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 августа 2023 14:50

В Калининградской области с 1 сентября ужесточат требования к торговле алкоголем в жилых домах

Муниципальные образования уже информируют предпринимателей об изменениях
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Важные изменения в сфере торговли алкоголем в многоквартирных домах в Калининградской области заработают уже с 1 сентября. С этого дня изменится региональный закон «О розничной продаже алкогольной продукции».

Как пояснили в министерстве регионального контроля, начиная с первого дня осени в силу вступают новые требования к минимальной площади зала заведения общепита, которое располагается в многоквартирном доме или на прилегающей к нему территории, и торгует алкоголем. Этот показатель увеличивается с 20 до 50 квадратных метров.

«Если площадь зала заведения составляет менее 50 метров, то продавать алкогольную продукцию здесь смогут только до 21:00», - сообщили в правительстве.

Муниципальные власти уже информируют местных предпринимателей о грядущих изменениях.

Новые требования касаются порядка 1,5 тысяч заведений в Калининградской области.