В Калининграде будут судить мужчин, зверски убивших двух пенсионеров

В Калининградской области будут судить мужчин за разбой и убийство с особой жестокостью двух пенсионеров в 2007 году. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, речь идет о преступниках 40 и 37 лет.

По данным следствия 23 апреля 2007 года в поселке Железнодорожный вечером мужчины совершили разбойное нападение на пожилых супругов, проникнув в их дом через незапертую дверь.

В квартире они избили женщину-ветерана Великой Отечественной войны монтировкой, руками и ногами. Ей нанесли не менее 17 ударов, и в присутствии супруга задушили поясом от халата.

Затем злоумышленники избили и задушили самого пенсионера и вынесли из квартиры золото и деньги, ущерб составил 134 тыс. рублей.