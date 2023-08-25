Открытие проезда по мосту на Суворова отложили до 10 сентября

. Фото: администрация Калининграда

Открытие проезда по мосту на ул. Суворова откладывается до 10 сентября. Об этом вечером в пятницу, 25 августа, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В связи с необходимостью устранения специалистами «Водоканала» аварии на довоенном чугунном коллекторе и последующими восстановительными работами укладка асфальта и открытие технического движения переносится до 10 сентября», - говорится сообщение.

На месте продолжают работать коммунальщики.

Ранее власти рассчитывали открыть техническое движение к 1 сентября.