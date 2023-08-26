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НовостиПроисшествия26 августа 2023 8:02

В Калининграде ночью несколько улиц остались без электричества из-за яхты, задевшей провода

Электроснабжение оперативно восстановили
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В ночь на субботу, 26 августа, в центре Калининграда несколько улиц остались без электроснабжения из-за яхты, которая мачтой оборвала провода. Об это сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Он отметил, что речь идет о повреждении мачтой яхты сразу двух воздушных линий 110 кВ у реки Преголя.

Без света сидели многоквартирные дома на Ленинском и Московском проспекте, Советском проспекте, улицах Суворова, Нансена, Портовой, проспекта Победы и других.

Ближе к двум часам ночи электроснабжение было восстановлено.