В пожарной части на ул. Нарвской теперь служит пес Гектор

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В рядах специализированной пожарно-спасательной части Калининграда, которая расположена на улице Нарвской – пополнение. Другом пожарных стал годовалый бультерьер Гектор.

Как рассказал мастер-пожарный Кирилл Медведский, бультерьера он мечтал завести с детства.

- Собака красивая, аристократичная, гордая. Привожу Гектора в пожарную часть, где он с нами несет службу. По характеру он похож на пожарных – целеустремленный, упрямый. Мы его считаем своим талисманом, - говорит Кирилл.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, пес быстро вжился в образ огнеборца, он регулярно исследует все помещения части, инспектирует спецтехнику и заступает с хозяином на дежурства.

Пожарные верят, что присутствие на смене Гектора приносит удачу в работе.