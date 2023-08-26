В Калининграде в субботу воздух к обеду прогреется до +29 и будут душно

В Калининграде в субботу, 26 августа, ожидается жаркая и душная погода. Об этом сообщает Телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области».

«Воздух в центральной и восточной части региона успеет прогреться до +27...+29°С. По ощущениям будет очень душно - влажность 60-70%. На побережье температура окажется прохладнее (около +23...+25°С)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие 2-3 часа небо над регионом сильно не затянет, а рост кучево-дождевой облачности начнется ближе к обеду.