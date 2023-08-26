На Первом канале покажут фильм «Пласт», снятый в Калининградской области

Режиссер Стас Сапачев (слева) и оператор Евгений Спиваков.

Телевизионная премьера фильма «Пласт» состоится в воскресенье, 27 августа. Об этом сообщили в региональном министерстве по культуре и туризму.

Фильм был снят Калининградской области в 2021 году.

В основе сюжета — добыча янтаря и контрабанда.

Главные роли в картине исполнили: Владимир Вдовиченков, Кирилл Кяро, Сергей Маковецкий, Виктория Богатырева, Эмила Егорова и другие актеры.

Режиссер картины – калининградец Станислав Сапачев, для которого «Пласт» стал дебютом в полнометражном кино. Ранее короткометражные фильмы Стаса получали награды на российских и зарубежных фестивалях, в том числе в Каннах.

Отмечается, что «Пласт» получил более 1,5 миллионов рублей из бюджета Калининградской области в 2021 году по программе рибейтов.

Премьера «Пласта» состоится 27 августа в 23:35 на Первом канале.