За убийство новорожденного ребенка жительнице Калининграда дали 2 года и 6 месяцев колонии-поселения

В Калининграде вынесен приговор 30-летней женщине, обвиняемой в убийстве новорожденного. Мать, избавившаяся от своего ребенка, получила 2 года и 6 месяцев колонии-поселения.

Как сообщает пресс-служба областного суда, действия калининградки были квалифицированы по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов».

Напомним, 30-летняя калининградка находясь в заброшенной постройке на территории СНТ «Пчелка», родила девочку. Сразу после родов она решила убить ребенка и, набрав воду в ведро, окунула в него новорожденную.

Тело малышки она завернула в пакет и спрятала неподалеку под ветками.

На суде вину калининградка признала.