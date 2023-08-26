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НовостиПроисшествия26 августа 2023 10:19

За убийство новорожденного ребенка жительнице Калининграда дали 2 года и 6 месяцев колонии-поселения

2 года и 6 месяцев колонии-поселения получила 30-летняя калининградка за убийство новорожденного ребенка
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде вынесен приговор 30-летней женщине, обвиняемой в убийстве новорожденного. Мать, избавившаяся от своего ребенка, получила 2 года и 6 месяцев колонии-поселения.

Как сообщает пресс-служба областного суда, действия калининградки были квалифицированы по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов».

Напомним, 30-летняя калининградка находясь в заброшенной постройке на территории СНТ «Пчелка», родила девочку. Сразу после родов она решила убить ребенка и, набрав воду в ведро, окунула в него новорожденную.

Тело малышки она завернула в пакет и спрятала неподалеку под ветками.

На суде вину калининградка признала.