На колокольне кирхи памяти королевы Луизы организуют смотровую площадку

Театр кукол не будет приостанавливать работу на время ремонта кирхи памяти королевы Луизы в Центральном парке. Театр кукол будет работать, как и ранее, без всяких ограничений. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

«В этом году выделили средства на ремонт фасада, проект его подсветки и ремонт кровли. В следующем году планируем ремонт лестницы, ведущей на смотровую площадку и обустройство этой площадки», - сообщил министр.

Он напомнил о планах поставить в театре орган и рояль, чтобы была возможность использовать площадку для концертов.

«Разумеется, ремонт внутренних помещений, включая фойе также в планах на 2024-2025 годы», - заключил министр.