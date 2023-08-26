В Центральном парке Калининграда стартовал фестиваль «Верю в чудо»

В Субботу, 26 августа, в Центральном парке Калининграда стартовал фестиваль, посвященный Дню рождения благотворительного центра «Верю в чудо».
Как рассказали организаторы, организован большой семейный фестиваль.
До 13:00 в парке показывают детскую анимацию.
В программе:
13:00-13:20 фокусник Олег Зубков
13:20 торжественное открытие фестиваля
13:20-14:00 детская анимация
14:00-15:00 квиз «Держи пять»
15:00:15:30 зумба для всех
15:40-16:00 певица Ирина Троцко
16:00-17:00 DJ КОРТ Don Kortel
16:30-17:00 пенная вечеринка
Также в программе работа фотозоны, плетение косичек, мастер-классы, футбольный дартс, благотворительная лотерея, аквагрим и т.д.