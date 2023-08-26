Подведены итоги Кубка Калининграда по парусному спорту

. Фото: администрация Калининграда

В Калининградском заливе, на базе спортивной школы и яхт-клуба «Янтарный парус», в течение пяти дней проходила регата «Кубок Калининграда по парусному спорту». Итоги соревнований, которые были посвящены 75-летию парусного спорта в регионе, подведены.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в этом году в Кубке Калининграда приняли участие более 100 спортсменов, которые представляли шесть команд.

Соревнования проводились в классах яхт, представленных в нашем регионе – Оптимист, Кадет, Ракета-270, Лазер-радиал и J/70.

Отмечается, что по сумме проведенных гонок абсолютную победу в классе Оптимист одержали спортсмены из Пионерского, члены областной сборной команды и участники крупных национальных первенств – Марк Бартош, Алиса Крупачева и Макар Корналевский.

О других победителях – здесь.