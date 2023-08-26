В Калининградской области военнослужащие провели учения по стрельбе из гранатометов

На полигоне «Хмелевка» в Калининградской области военнослужащие морской пехоты провели учебные стрельбы из гранатометов РПГ-7 и АГС-17 «Пламя».

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в мероприятии боевой подготовки приняли участие свыше 100 человек.

Гранатометчики поразили неподвижные и движущиеся цели, имитирующие бронированную технику условного противника, а также живую силу «врага».

Также прошли занятия по маскировке, классификации целей, корректировке огня и т.д.

Сборы гранатометчиков будут продолжаться до конца лета.