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НовостиПолитика26 августа 2023 11:07

В Калининградской области военнослужащие провели учения по стрельбе из гранатометов

Тренировки прошли на полигоне «Хмелевка»
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

На полигоне «Хмелевка» в Калининградской области военнослужащие морской пехоты провели учебные стрельбы из гранатометов РПГ-7 и АГС-17 «Пламя».

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, в мероприятии боевой подготовки приняли участие свыше 100 человек.

Гранатометчики поразили неподвижные и движущиеся цели, имитирующие бронированную технику условного противника, а также живую силу «врага».

Также прошли занятия по маскировке, классификации целей, корректировке огня и т.д.

Сборы гранатометчиков будут продолжаться до конца лета.