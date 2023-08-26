В Калининграде бесплатно покажут документальный фильм о памятнике Александру III

Калининградский Музей изобразительных искусств присоединится к всероссийской акции «Ночь кино» совместно с виртуальным филиалом Русского музея.

В понедельник, 28 августа, в фойе музея с 10:00 до 20:00 каждый посетитель музея сможет увидеть фильм Русского музея «Александр III. Бронзовый странник».

Об этом сообщает пресс-служба музея.

Созданный в 1909 году скульптором Паоло Трубецким, памятник Александру III был установлен у Николаевского вокзала в Санкт-Петербурге.

В 1939 году памятник был включен в собрание Русского музея, а в 1990-е годы установлен во внутреннем дворе Мраморного дворца.

«По замыслу создателей фильма исторический путь выдающегося монумента – это не только путь конной статуи, это и путь государства, и путь музея, это странный «русский путь», - рассказали авторы фильма.

Картина была создана Русским музеем в 2020 году и была приурочена к 175-летию со дня рождения императора Александра III.