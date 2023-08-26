19-летний житель Советска попросил у прохожего телефон и перевел себе 100 тысяч рублей

Инцидент случился в Советске. Там 22-летний молодой человек дал свой мобильный телефон прохожему на улице А. Невского – тот сказал ему, что хочет вызвать такси. Парень в итоге остался без денег.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, доверчивый мужчина лишь на следующий день обнаружил, что с его банковского счета исчезли 100 тысяч.

Выяснилось, что злоумышленник перевел деньги через мобильное приложение на свой счет.

19-летнего хитреца задержали оперативно. Оказалось, украденные деньги он уже потратил.

Заведено уголовное дело.