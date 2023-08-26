На улице Тихорецкой обнаружили незаконный слив нечистот в Товарный ручей

Специалисты министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области обнаружили незаконный выпуск в Товарный ручей в Калининграде вдоль улицы Тихорецкой. Из него, как говорится в Телеграм-канале министерства, осуществляется незаконный сброс жидких отходов.

Ранее жители района неоднократно жаловались на невыносимый запах.

«Предлагаем собственнику в срок до 30 августа добровольно явиться в Минприроды для согласования мероприятий по ликвидации нанесенного водному объекту ущерба», - говорится в сообщении.

В противном случае, начиная с 31 августа Минприроды намерено приступить к ликвидации и тампонажу незаконного сброса самостоятельно.