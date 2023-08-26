В Калининграде столкнулись два автомобиля, БМВ перевернулся

. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

В Калининграде в районе Московского проспекта на пересечении с Восточной эстакадой столкнулись два автомобиля. В результате происшествия один кроссовер БМВ перевернулся. «Фольксваген Тигуан» врезался в дорожное ограждение. Обе машины получили серьезные повреждения. О пострадавших информации нет.

Фотографии последствий ДТП опубликованы в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» в «ВК».

Комментаторы уже предположили, что один из автомобилей хотел проехать на желтый или красный сигнал светофора на большой скорости.