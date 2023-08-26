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НовостиПолитика26 августа 2023 14:06

Вертолетчики Балтфлота учатся уничтожать подводные лодки

Учения проходят в Балтийском море
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

Экипажи корабельных противолодочных вертолетов Ка-27М морской авиации Балтфлота провели учения над Балтийским морем.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота экипажи Ка-27М отработали задачи по поиску, обнаружению, классификации, поддержанию контакта и слежению, а также противодействию подводной лодки условного противника.

Отмечается, что после слежения было отработано условное применение комплексов противолодочного вооружения.

В качестве подлодки условного противника была задействована подводная лодка «Уфа», выполняющая задачи в Балтийском море.