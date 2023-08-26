В Калининграде три детских сада откроются после реновации

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде продолжают реновацию городских детских садов. Как рассказала глава администрации Елена Дятлова, в этом году кроме корпуса детского сада №79 и дошкольного корпуса 28-ой школы, обновляют еще одно здание детского сада №111.

На реновацию этих трех учреждений направили более 130 млн рублей из муниципального бюджета, и еще около 20 миллионов – на мебель, оборудование и инвентарь.

В частности, для ремонта второго корпуса детского сада №79 на проспекте Победы, 82 воспитанников временно перевели в другие детские сады. Там проходит ремонт и утепление фасада здания, ремонт кровли, капитальный ремонт отмостки здания, замена оконных и дверных блоков и т.д.

Обновленный корпус детского сада №79 откроется 1 сентября.

В конце года при формировании бюджета будут планировать объекты на 2024 год.