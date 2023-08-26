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В Калининграде 3 сентября пройдет предпремьерный показ фильма «Отель» (16+). Картина, большая часть которой снята в Калининградской области, будет показана в кинотеатре «Заря» за несколько дней до её выхода в прокат.

Как сообщает Фестивальная дирекция, на показ приедут создатели и актеры фильма.

Главную роль в фильме исполняет Александр Балуев, актер, сыгравший в картинах «Вызов» (2023), «Турецкий гамбит» (2005), «Благословите женщину» (2003) и др.

Фильм снимался в Калининградской области в 2020 году. Специально для съёмок на побережье Балтики в Поваровке была построена колоритная декорация старой гостиницы в натуральную величину.

- Моя жизнь в кино практически началась с Калининграда. Режиссер Кайдановский снимал здесь фильм «Жена Керосинщика». Это была моя первая большая роль, и вот теперь закольцевалось: тогда первое кино как актер, а сейчас первый фильм как режиссер, - рассказывал на съемках Александр Балуев.

Фильм получил в Калининградской области почти 9,5 миллионов рублей рибейта в рамках региональной программы.

Картина выходит в прокат 6 сентября на платформе Wink.

На показ, который начнется 3 сентября в 19:30, приглашаются все желающие. Для участия необходимо пройти бесплатную регистрацию.