Во время пожара в одном из СНТ Калининграда пострадал человек

Пожар начался в третьем часу дня субботы, 26 августа. Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, вызов поступил с улицы Озерной, которая находится в садовом товариществе «Железнодорожник» в Московском районе Калининграда.

В деревянной летней кухне загорелись мебель и бытовая техника на общей площади 3 кв.м. На место выезжал пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-3 в составе 7 человек и 1 единицы техники. Пожар удалось ликвидировать до прибытия подразделения пожарной охраны. Пострадал один человек.