Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 августа 2023 10:17

Во время пожара в одном из СНТ Калининграда пострадал человек

Возгорание произошло на летней кухне
Николай Литвинов

Пожар начался в третьем часу дня субботы, 26 августа. Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, вызов поступил с улицы Озерной, которая находится в садовом товариществе «Железнодорожник» в Московском районе Калининграда.

В деревянной летней кухне загорелись мебель и бытовая техника на общей площади 3 кв.м. На место выезжал пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-3 в составе 7 человек и 1 единицы техники. Пожар удалось ликвидировать до прибытия подразделения пожарной охраны. Пострадал один человек.