«Балтика» проиграла «Крыльям Советов» и переместилась на предпоследнее место

В Самаре завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором местные «Крылья Советов» принимали калининградскую «Балтику».

Счет на 52-й минуте открыл полузащитник «Крыльев» Сергей Бабкин. Спустя 36 минут ответный мяч забил Тамерлан Мусаев. Увы, калининградцы не смогли удержать даже ничью - в добавленное время защитник самарцев Георгий Зотов принес своей команде победу - 2:1.

После сегодняшнего поражения «Балтика» переместилась на предпоследнее 15-е место в турнирной таблице.

Следующий матч - в Кубке России - команда проведет в среду, 30, августа в Калининграде. Соперником «балтийцев» будет «Зенит». По информации «Балтики», практически все билеты на игру проданы.