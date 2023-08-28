Какие улицы Калининграда останутся без света и воды 28 августа

В Калининграде в понедельник, 28 августа, намечен ряд отключений. Так, «Городские электрические сети» сегодня проводят плановые работы по модернизации оборудования и до 16:00 без электричества будут потребители по адресам:

ул. Коммунистическая, 24, 26,

ул. Минусинская, 3,

ул. Воздушная, 2-22, 21-31,

ул. Матросская, 2, 4

ул. Красносельская, 13-31, 17а, 31а-б, 33-51,

ул. Радистов, 1-11, 2-10,

ул. Менделеева, 10, 12, 12а, 18, 20а,

ул. Белинского, 63, 65.

До 18:00 электроснабжение отключено:

ул. Котовского, 3-7, 4,

ул. Л. Толстого, 1, 3, 4, 10,

ул. Тельмана, 42-74, 45, 48а, 51-57,

ул. Чехова, 3, 5, 5а, 10, 13, 13а, 29а, 31, 33,

ул. Тенистая аллея, 35, 37, 37б, 38 (школа № 19), 39б, 50в,

ул. Млечная, 1-11, 2-12.

«Водоканал» сегодня проводит работы на сетях, которые потребуют отключения водоснабжения. Так, до 14:00 без холодной воды останутся жильцы дома на ул. наб. Петра Великого, 5.

До 15:00 отключена холодная вода на ул. Гайдара, 17-27, ул. Ген. Челнокова, 38, ул. Леонова, 19.

До 16:00 отключение холодного водоснабжения будет на ул. Печатной, 53-57, 57а, ул. Коммунистической, 54а,б, 56а-г, 58а-г.