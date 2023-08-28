Работник управляющей компании украл из подвала дома на Сельме запчасти на 230 тысяч рублей

Житель дома на улице Согласия не обнаружил в подвале запасные части от своего любимого гидроцикла «Sea-Doo» на 232 тысячи рублей. Полицейские, к которым он обратился, помогли найти преступника.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, уже через несколько дней был задержан 41-летний мужчина.

Выяснилось, что в подвале он оказался неслучайно – злоумышленник работал в управляющей компании, и в день кражи спустился в подпол для производства ремонтных работ.

Интересно, что похищенные детали мужчина сдал в пункт приема металлолома, выручив всего 1200 рублей.

Изъять удалось лишь часть похищенного.