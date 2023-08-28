Расписание калининградских пригородных поездов изменится с 1 сентября

С 1 сентября в сообщении Калининграда с Балтийском, Чернышевским, Зеленоградском и Светлогорском изменяется расписание пригородных поездов.

Как сообщает пресс-служба КЖД, на Балтийском направлении — первый утренний поезд с Южного вокзала (8:10) будет только по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. С такой же периодичностью будет курсировать и поезд обратного направления, отправляющийся из Балтийска (16:20).

Второй утренний поезд из Калининграда в Балтийск (9:50) и последний вечерний из Балтийска отменен, как и пригородный поезд Чернышевское — Калининград.

На Зеленоградском направлении — изменяется периодичность курсирования поездов, следующих с Южного вокзала в 16:43 и 21:00, из Зеленоградска в Калининград в 10:30, 17:50 и 21:55 – теперь они будут выполнять рейсы не ежедневно, а только по выходным.

В осенне-зимний период отменяется курсирование «Ласточек», которые отправляются в Зеленоградск с Северного вокзала в 9:46, с Южного вокзала - в 21:39, в обратном направлении - в 22:43.

На Светлогорском направлении не будут курсировать последние вечерние поезда, отправляющиеся по выходным дням из Калининграда в 21:06, из Светлогорска в 22:22.

Также вечерний поезд сообщением Советск – Калининград вновь назначен в расписание с 31 августа.