В Советске женщина передала в больницу подруге наркотики

Инцидент случился в одной из больниц Советска. Там 22-летняя девушка передала пациентке наркотики – свыше 1 грамма так называемой «соли».

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, «соль» девушка упаковала в пакетики, замотала их скотчем и спрятала в стакан с кофе. Этот стакан она и принесла 38-летней пациентке больницы в Советске.

Позже выяснится, что девушка была должна своей знакомой 4 тысячи рублей и так решила с ней рассчитаться.

Две подруги стали фигурантками уголовных дел. Юная советчанка может сесть в колонию на срок от 10 до 20 лет.