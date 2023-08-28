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НовостиПроисшествия28 августа 2023 10:58

В Калининграде столкнулись «Ауди» и «Шкода», один человек скончался, еще трое пострадали

ДТП случилось на проспекте Мира
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

В Калининграде случилось серьезное ДТП, в котором пострадали несколько человек и один из них скончался. На проспекте Мира столкнулись «Ауди» и «Шкода».

Как рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД, 53-летний водитель автомобиля «Ауди», по предварительным данным, потерял сознание. Он врезался в стоящую «Шкоду».

В результате ДТП водитель «Ауди» был госпитализирован и скончался в больнице.

45-летний водитель «Шкоды» также госпитализирован, 47-летний пассажир «Ауди» и 45-летний пассажир «Шкоды» получили телесные повреждения.