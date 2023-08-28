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НовостиЗвезды28 августа 2023 11:30

В Калининграде подведены итоги конкурса регионального кино

Приз жюри получил наш земляк Денис Череухо
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде озвучены итоги конкурса регионального кино. Открытый кинопоказ фильмов, снятых калининградцами, состоялся в воскресенье, в День российского кино на Верхнем озере.

Как рассказали в Фестивальной дирекции, приз жюри получил фильм «Серебряный край» Дениса Череухо.

В рамках конкурса зрители могли проголосовать за понравившуюся картину с помощью стикера. Так, приз зрительских симпатий получила картина «Сопряжение» Анастасии Калиновской. Победителю достался сертификат на услуги в сфере кинопроизводства.