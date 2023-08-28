В Калининграде подведены итоги конкурса регионального кино

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде озвучены итоги конкурса регионального кино. Открытый кинопоказ фильмов, снятых калининградцами, состоялся в воскресенье, в День российского кино на Верхнем озере.
Как рассказали в Фестивальной дирекции, приз жюри получил фильм «Серебряный край» Дениса Череухо.
В рамках конкурса зрители могли проголосовать за понравившуюся картину с помощью стикера. Так, приз зрительских симпатий получила картина «Сопряжение» Анастасии Калиновской. Победителю достался сертификат на услуги в сфере кинопроизводства.