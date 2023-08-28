В Калининграде опять затопило стадион «Красная звезда» на Московском проспекте

В Калининграде послу сильного дождя, который шел в городе в ночь на понедельник, затопило стадион «Красная звезда» на Московском проспекте.

По словам очевидцев, серьезно подтопило весь стадион и здание для занятия спортом, где расположен тренажерный зал с гантелями и штангами, а также помещения

спортшкол по велоспорту и настольному теннису.

В администрации Калининграда говорят, что на месте работают специалисты и ситуация на контроле. Однако, официальных комментариев от городской администрации не поступало.

Интересно, что этот стадион уже затапливает не первый раз. 6 августа в Минприроды региона говорили, что причиной подтопления послужил забитый трубопереезд.

«Дамба, перекрывающая поступления загрязненных стоков в пруд Ялтинский, в целостности и не является причиной подтопления территории. В ходе осмотра также выявлено незаконное перекрытие ручья Литовского, что также препятствует свободному протоку воды», - говорилось в Телеграм-канале министерства.

В Минспорта региона сообщили, что в здании, которое расположено у стадиона, базируется велошкола №8, школа по теннису №7, школа №11 по авиационным видам спорта и помещение городской спортшколы по хоккею, фигурному катанию, керлингу и шорт-треку.