На Балтийском флоте стартовало тактическое учение с расчетами противокорабельных комплексов «Бал»

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области расчеты берегового ракетного комплекса «Бал» начали тактические учения, тренируются наносить удары по надводным целям с выполнением электронных ракетных пусков.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, военнослужащие учатся маскировать машины, тренируются наносить удар по отряду кораблей условного противника.

«После выполнения упражнений техника скрытно меняет позиции. Для имитации отряда условного противника задействованы боевые корабли Балтийского флота, в настоящее время выполняющие учебные задачи в морских полигонах флота», - отметили в пресс-службе флота.

В мероприятиях участвуют около 100 военнослужащих и порядка 20 единиц специальной техники.