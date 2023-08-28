Министр культуры сказал, что массовых событий Калининграде в выходные было слишком много

Минувший уик-энд министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак назвал самыми фестивальными выходными года.

В пример он привел субботу, 26 августа и сказал, что было «ну очень насыщенно». Так, в один день в Калининграде и области прошли: «Водная ассамблея» Музея Мирового океана, «Городской пикник» у Дома Советов, «Территория мира - территория музыки» на острове Канта, «Балтийские сезоны», рок-марафон «K!nRock 2023», открылась выставка «Маяковский. Про это» в Доме китобоя, отгремел концерт «Бахыт-Компот» в Заливино, так же прошли мероприятия «Верю в чудо» и ФК «Балтика».

«Честно говоря, не припомню такого количества событий за один день. Радостно, что у нас скучать не приходится и каждый может найти себе развлечение по душе, но... Граждане-организаторы мероприятий, давайте уже сделаем то, о чем мы говорим уже лет 5! Давайте заранее согласуем даты мероприятий и мы уже в ноябре-декабре сделаем календарь основных мероприятий на 2024 год», - написал министр в своем Телеграм-канале.

Такой подход он назвал правильным и удобным, в том числе, для зрителей, которые «заранее смогли бы запланировать посещение своих любимых мероприятий».

«Конечно, приоритет будет отдаваться первому, кто определился с датами и площадкой, и официально уведомил об этом», - заключил министр.

О том, как в Калининграде прошел фестиваль «Территория мира — территория музыки» - здесь.